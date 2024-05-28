Общество

Вагонам беспересадочного сообщения Петербург – Себеж добавили три остановки

Вагоны беспересадочного сообщения Москва – Себеж и Петербург – Себеж будут останавливаться в небольших деревнях в Псковской области, еще на трех станциях – Маево, Забелье и Нащекино, пишет Telegram-канал «1520. Все о ж/д».

Фото: Telegram-канал «1520. Все о ж/д»

РЖД вернули в расписание вагоны до Себежа после 12-летнего перерыва, однако изначально в компании решили не делать остановок в небольших населенных пунктах. В результате вагоны пошли пустыми. Теперь им добавили еще три остановки. Дополнительные остановки вводятся вагонам с даты отправления 31 мая.

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В Маево Новосокольнического района находится крупный пансионат и большая – по меркам Псковской области – деревня. В окрестностях Забелья Пустошкинского района – леса и озера, которые являются точкой притяжения для многих дачников и туристов.

Расписание смогли откорректировать так, что общее время вагонов в пути не изменилось.