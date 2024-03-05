Общество

РЖД планируют вернуть вагоны беспересадочного сообщения Петербург – Себеж

РЖД планируют вернуть вагоны беспересадочного сообщения Москва – Себеж и Петербург – Себеж. Ходить они будут только летом и только один раз в неделю, пишет Telegram-канал «1520. Все о ж/д».

Карта: Telegram-канал «1520. Все о ж/д»

Как следует из данных Яндекс.Расписания, вагоны из Санкт-Петербурга в Себеж отправятся в первый рейс 17 мая в составе поезда №607 Санкт-Петербург – Великие Луки. Вагоны доедут до Великих Лук, откуда их после стоянки продолжительностью 2 часа 27 минут отправят в Себеж. Участок от Новосокольников до Великих Лук вагоны пройдут фактически дважды.

Отправление из Петербурга в 22:30, прибытие в Себеж – на следующий день в 12:35. На участке Великие Луки – Себеж поезд сделает остановки в Новосокольниках, Пустошке и Идрице.

Расписание из Москвы еще не обнародовано.

В обратную сторону вагоны будут уходить по воскресеньям из Себежа в 15:20. Стоянка петербургских вагонов в Великих Луках составит 2 часа 39 минут, московских – 2 часа 10 минут.

Беспересадочные вагоны из Москвы и Петербурга до Себежа были отменены в 2012 году. До отмены они ходили с пригородным поездом, благодаря чему вагоны останавливались на небольших станциях и остановочных пунктах, таких как Выдумка, Маево, Забелье, Брыканово, Нащекино, Заваруйка и других. При этом вагоны из Петербурга перецеплялись по Новосокольникам, что существенно сокращало время в пути.

После реформы РЖД пригородные поезда и беспересадочные вагоны к ним были отменены. Некоторое время до Пустошки, Идрицы и Себежа можно было доехать на скором двухгруппном поезде Москва (Санкт-Петербург) – Рига.