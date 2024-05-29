Общество

Офис приема граждан отделения Росгвардии в Великих Луках открылся после реконструкции

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов и глава города Великие Луки Николай Козловский посетили офис приема граждан великолукского отделения лицензионно-разрешительный работы, который открылся после реконструкции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Руководители отметили, что благодаря совместным усилиям удалость провести качественную реконструкцию объекта, для удобства граждан был сделан просторный зал ожидания, так как великолукские сотрудники ЛРР оказывают государственные услуги в области гражданского оборота оружия более чем 5000 владельцам оружия.

В ходе мероприятия глава города отметил необходимость продолжения сотрудничества с великолукскими подразделениями Росгвардии и подчеркнул, что для исполнения своих задач они всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны местной власти.

Полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил Николая Козловского за содействие и отметил, что в Великих Луках созданы благоприятные условия для развития служебной инфраструктуры Росгвардии.

Кроме того, начальник управления Росгвардии проверил работу великолукского отдела вневедомственной охраны. С начала года экипажи групп задержание осуществили более 1200 выездов по сигналу «тревога» и задержали около 200 правонарушителей.