Общество

Суд не признал право собственности ООО «Фавор» на фундамент на Четырех углах

Арбитражный суд Псковской области 28 мая отказал обществу с ограниченной ответственностью «Фавор» в признании права собственности на недвижимое имущество - фундамент объекта незавершенного строительства в Пскове на Рижском проспекте, 9. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

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Ранее Арбитражный суд Псковской области признал отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9.

Также суд сделал вывод о невозможности отнесения данного строения к объектам недвижимости.

Напомним, 20 марта суд обязал ООО «Фавор» демонтировать крытый рынок на Четырех углах в Пскове и восстановить благоустройство территории. ООО «Фавор» обжалует постановление.