Общество

Псковские курсанты приняли участие в противопожарной тренировке

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России приняли участие в противопожарной тренировке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Практическое занятие по порядку пользования первичными средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения состоялось с курсантами второго курса, которые в эти дни находятся на лагерных сборах на загородной учебной базе образовательной организации.

В ходе мероприятия курсанты продемонстрировали свои умения по применению огнетушителя и универсального фильтрующего самоспасателя.

Отметим, что инструктивные занятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием на территории Псковского филиала Университета ФСИН России и на его загородной учебной базе, с курсантами проводятся регулярно.

«Главное – не допустить возгорания на территории организации, но если чрезвычайная ситуация неизбежна, то надо действовать быстро, грамотно и сообща. Научить этому – наша основная задача», – отметила младший инспектор группы пожарной профилактики Псковского филиала Университета ФСИН России Светлана Петрова.

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Напомним, в июне прошлого года курсанты вместе с пожарным расчетом Псковского района встали на защиту местного населения от пожара: горел торфяник вблизи деревни Толба площадью более 500 квадратных метров. Благодаря полученным в ходе тренировок умениям и навыкам курсанты действовали правильно, оказав действенную помощь пожарным, благодаря чему очаг возгорания был локализован и населенный пункт спасен.