Общество

Общественники проверили условия содержания женщин в великолукском СИЗО

Представители Общественной наблюдательной комиссии Владимир Болдышев и Александр Савунов проверили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в великолукском следственном изоляторе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Проверка прошла в сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе областного УФСИН Вячеслава Иванова, руководства учреждения.

В ходе визита совершен обход камерных помещений. Отдельное внимание уделено местам, где содержатся женщины и несовершеннолетние. Также члены комиссии побывали в пищеблоке, осмотрели помещение отряда по хозяйственному обслуживанию для отбывающих наказание. Во время посещения каждого объекта проводились беседы с находящимися под стражей на наличие жалоб, заявлений.

В завершении посещения общественники провели прием по личным вопросам, предоставив обратившимся необходимую правовую и консультативную помощь. По итогам визита замечаний, нарушений прав содержащихся лиц не выявлено.