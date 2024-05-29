Общество

Роспотребнадзор посоветовал сократить рабочий день на час из-за жары

Роспотребнадзор порекомендовал сократить рабочий день на час, если температура воздуха в помещении без кондиционера достигает 28,5 градусов. Об этом сообщается в пресс-службе Роспотребнадзора.

«При наличии кондиционера поддерживайте температуру в помещении на уровне 24-25 градусов. Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градусов, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29 градусов - на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градусов - на 4 часа», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве посоветовали делать перерывы в 15-20 минут при работе на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 и выше градусов, с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. А суммарная допустимость нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов со специальной одеждой и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды. «Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет», - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также отметили необходимость соблюдения питьевого режима - питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. При температуре воздуха более 30 градусов тепла и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час, пить следует часто и понемногу. Рекомендуется температура питьевой воды, напитков и чая плюс 10-15 градусов.