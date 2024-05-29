Общество

В Пскове сотрудники МЧС поделились с детьми и подростками полезными советами в области безопасности

В Пскове сотрудники МЧС поделились с детьми и подростками полезными советами в области безопасности. Интерактивный урок прошел на свежем воздухе в рамках Недели безопасности при поддержке партийного проекта «Крепкая семья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В преддверии летних каникул представители МЧС России по Псковской области совместно с региональным координатором проекта «Крепкая семья» Еленой Полонской провели познавательное занятие по пожарной безопасности и оказании первой помощи пострадавшим для учащихся Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Интерактивный урок прошел на площадке центра загородного отдыха «Раздолье» в рамках Недели безопасности, во время которой по всей стране проходят мероприятия для семей с детьми.

Во время увлекательного занятия сотрудники МЧС рассказали школьникам об основных рисках летнего сезона и способах предотвращения экстренных ситуаций. В игровой интерактивной форме ребята узнали, в чем заключается работа пожарных, как пользоваться огнетушителем и сколько секунд составляет норматив по надеванию специальной одежды при выезде спасателей на пожар.

Представители МЧС поделились секретами оказания первой медицинской помощи пострадавшим, напомнили школьникам о правилах пожарной безопасности, как правильно обратиться в экстренные службы, что нужно сообщить по телефону при возникновении чрезвычайной ситуации.

«Проект "Крепкая семья" партии "Единая Россия" совместно с Главным управление МЧС России по Псковской области проводит Всероссийскую Неделю безопасности детей, которая приурочена к началу самых долгожданных летних каникул. Наша самая главная задача – напомнить детям, как безопасно вести себя во время каникул на водных объектах, в лесу, дома. Важно еще напомнить родителям о том, чтобы они не оставляли своих детей без присмотра и создавали им безопасные условия отдыха», – отметила Елена Полонская.

Отметим, неделя безопасности проводится в соответствии с целями и задачами Года семьи: с 27 по 31 мая по всей стране пройдут открытые уроки, лекции, мастер-классы и экскурсии, направленные на повышение культуры безопасности и профилактику травматизма детей и несовершеннолетней молодежи во время летних каникул. Проведение Недели безопасности обеспечит широкое информирование семей о мерах, которые сделают летний отдых безопаснее.