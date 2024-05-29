Общество

Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Псковской области

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Псковской области. Соответствующий указ президента РФ от 29 мая 2024 года № 444 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено Ирине Хохловой.

Согласно положению, это звание является высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей.