Общество

Что важно учесть при трудоустройстве на сезонную работу, объяснил юрист

Как происходит оформление трудовых отношений с работодателями при устройстве на сезонную работу, а также какие социальные гарантии и льготы предоставляются таким сотрудникам, рассказала эксперт hh.ru по трудовому праву и юрист Ольга Владимирова.

Согласно статье 295 ТК РФ сезонные работники имеют право на оплачиваемый отпуск. Он предоставляется из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы. Например, сезонный работник, который отработал два месяца, получает право на четыре оплачиваемых отпускных дня. В том случае, если такой работник не использовал отпуск, ему при увольнении положена к выплате денежная компенсация.

Оплату сезонным сотрудникам начисляют в том же порядке, что и остальным работникам. Точный размер зарплаты и сроки её выплаты прописывают в трудовом договоре. Кроме того, у сезонных работников есть право на получение пособия по временной нетрудоспособности.

С работниками, которые поступают на сезонные работы, заключается трудовой договор, в котором обязательно должен быть указан сезонный характер поручаемой работы. В трудовом договоре должен быть указан срок работы, не превышающий продолжительности сезона (шести месяцев).

Перечни сезонных работ для выполнения которых может быть заключен трудовой договор на срок свыше 6 месяцев указаны в отраслевых соглашениях, заключаемых на федеральном уровне.

Перечень документов для трудоустройства сезонных работников аналогичен тому, что нужен для оформления по бессрочному трудовому договору (статья 65 ТК РФ).

При заключении трудового договора на сезонные работы испытательный срок может быть установлен в следующих границах:

при трудовом договоре на срок от 2 до 6 месяцев — испытательный срок не должен превышать 2 недель;

при трудовом договоре на срок до 2 месяцев — устанавливать испытание нельзя.

В трудовом договоре указывается продолжительность рабочей недели, выходные дни, время начала и окончания рабочего дня, время перерывов на обед (часть 1 статьи 100, статья 107 ТК). Исключений для сезонных работников в законе нет.