Общество

«Зверьё моё»: Собака и баян - (не)легко!

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 мая. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли начальник кинологического отделения СИЗО-1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области Ольга Гребешкова и её спаниель Джесси.

Ольга Гребешкова вместе со своей верной напарницей выиграла Всероссийские соревнования общества «Динамо» по многоборью кинологов со служебными собаками среди силовых структур и завоевала огромное количество наград на других состязаниях, первой в Псковской области была удостоена звания судьи по кинологическому многоборью, имеет звание мастера спорта по данному виду и ещё массу заслуг.

Гостья рассказала о своём пути в кинологию, особенностях службы в следственном изоляторе, участии в соревнованиях и заслугах своей подопечной. Какая собака может состоять на службе в СИЗО? Как наладить тесный контакт с хвостатым напарником? Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать кинологом? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

О работе за «курочку»

- Ольга, здравствуйте! Если я правильно подсчитала, вы работаете в псковском следственном изоляторе почти 20 лет. За это время вам и вашей напарнице удалось прославиться на всю страну. При этом изначально вы получили совсем не кинологическое образование - вы окончили псковское областное музыкальное училище, причем с красным дипломом. Расскажите, с чего всё начиналось? Как вы пришли в кинологию?

- Добрый день. Хочу рассказать небольшую историю. Я приехала из деревни Церковище Усвятского района и мечтала, конечно же, играть на баяне. Поступила в музыкальное училище в 1986 году. В 1990-м году выпустилась с красным дипломом, мечтала поступить в консерваторию и продолжить путь музыканта. Мой дедушка очень хотел, чтобы я играла на баяне. Но жизнь сложилась немножечко по-другому. Я вышла замуж и осталась в городе, никуда не поехала поступать. После этого почти 15 лет работала кинологом в частном охранном предприятии на заводе. Там были караульные собаки, мы занимались караульной службой. В 2004-м году я пришла в следственный изолятор, и это стало началом моей карьеры как специалиста-кинолога по работе со служебными розыскными собаками. С Джесси мы начали свой путь в 2012 году. Изначально я взяла её для работы по поиску наркотических веществ. Но так сложилась судьба, что в 2013 году нам пришлось научиться работать по поиску взрывчатых веществ - мы поехали в Грозный в служебную командировку. И вот уже на протяжении 11 лет Джесси работает в этом направлении. И все эти годы она вела нас к нашему пьедесталу и к нашим подвигам.

- Сколько лет вашей спутнице?

- 5 апреля Джесси исполнилось 12 лет.

- Поздравляем Джесси с прошедшим днём рождения! Возраст солидный. Сколько ещё лет она может работать?

- При условии хорошего выполнения служебных обязанностей собаке продлевают срок службы ежегодно после 8 лет. Раз в год проводится проверка натренированности служебной собаки, ежемесячно проходят контрольно-проверочные занятия - это обязательно поиск взрывчатого вещества в помещении, на транспорте, на местности, в отдельно стоящем предмете. Если она выполняет нормативы, укладывается в определенное время, хорошо ищет и обозначает, срок службы продлевается на год. Вот, в апреле ей исполнилось 12 лет, и мы получили продление, будем работать дальше.

- Расскажите подробнее, чем вы занимаетесь на службе?

- С 2013-го по 2019-й годы Джесси была единственной в УФСИН России по Псковской области собакой по поиску взрывчатых веществ. Сейчас у нас есть вторая собачка на выделенной должности, которая работает по этому направлению. Мы идём как резерв на время командировок, отпуска или учебы кинолога с основной собакой. Выполняем обследование прилегающей территории, досмотр на предмет запрещенных предметов.

- Другие напарники у вас есть?

- Сейчас нет. До этого была у меня служебная собака - немецкая овчарка Гера, с 2004 по 2013-й годы. Мы занимались следовой работой - обыск транспорта, местности, выборка вещи и человека, ходили в караул. Это абсолютно другое направление, розыскной профиль, но тоже очень интересное и очень сложное.

- Знаю, что у Джесси есть дочь, и она тоже проходит службу в учреждении уголовно-исполнительной системы, это так?

- Да, всё верно. Я всегда очень хотела, чтобы дети Джесси работали в системе, и очень рада, что один щенок отправился в Великие Луки. Рокси сейчас работает в следственном изоляторе № 2 по поиску наркотических веществ. Уже второй год они вместе с кинологом ездят на чемпионат ФСИН России. Также у меня есть мечта, чтобы они попали на динамовские соревнования, чтобы Рокси стала достойным продолжателем своей матери.

Я очень люблю эту породу, очень люблю Джесси. Столько позитива, столько желания работать, как у неё, я не видела ни в одной собаке. Много кинологов спрашивали у меня, откуда у Джесси берется это желание. Я честно скажу: не знаю. Но она всегда заряжает меня позитивом. Кстати, заставить животное работать невозможно. Если человек работает за зарплату, то собака работает либо за любимую игрушку, либо за лакомство, либо за похвалу. Джесси работает за игрушку, за нашу любимую «курочку». С 2013-го года я отдаю ей любимую игрушку только за работу, это для неё высшая похвала, больше ей ничего не надо.

- Насколько я понимаю, Джесси - член семьи. Как часто кинологи живут вместе с напарниками, и почему это важно?

- Служебная собака по кличке Гера, с которой я работала, жила на питомнике. Я взяла её почти подготовленной собакой в возрасте одного года. Мне оставалось только, так скажем, доработать некоторые моменты. Мы тоже ездили на соревнования кинологов УФСИН по Псковской области, она хорошо выступала. Но я всегда говорю: собака, которая живет в питомнике, - обделенное животное. Мне всегда было очень грустно с ней расставаться. Вы знаете, как страдает животное, когда ты его оставляешь? А когда забираешь - радуется. Собака получает радость только через кинолога. Хотелось бы, чтобы все кинологи работали только с личными собаками. Животное, которое живёт дома, всегда более ухоженное, более любимое и воодушевленное. Хозяин занимается с ним, любит него. Я мечтаю, чтобы в следственном изоляторе собаки не жили в вольерах, чтобы все жили дома. И надеюсь, что моя мечта исполнится.

О породах и тесном контакте

- Какие ещё собаки работают в псковском СИЗО, какие функции они выполняют?

- Наша функция, как я уже сказала, - поиск взрывчатых веществ. Вторая собака тоже работает по этому направлению. Все остальные по розыску - следовая работа, обыск транспорта, местности, выборка человека, выборка вещи. До этого у нас ещё были караульные собаки, которые охраняли территорию. Сейчас розыск - это основной профиль. Надеюсь, в жизни это не понадобится - поиск преступника, но на соревнованиях собаки показывают результат.

- Какая собака может стать розыскной?

- Немецкая овчарка, восточноевропейская овчарка, бельгийская овчарка. Они наиболее подходят для розыскной службы. Немецкая овчарка очень любит работать в паре с кинологом, она готова выполнить всё за похвалу и ласку. Преданно смотрит человеку в глаза: «Я выполню всё, лишь бы меня похвалили и любили».

- А другие породы к этому не склонны? Почему они не подходят для службы?

- Есть определенный список пород, которые принимаются на службу для той или иной работы. К примеру, русский спаниель, конечно же, не подойдет для задержания. А для поиска взрывчатых и наркотических веществ вполне, как и лабрадоры, бельгийские овчарки, немецкие овчарки. А для розыска только крупные собаки - немцы, бельгийцы.

- Если собака беспородная, её не возьмут на службу?

- К сожалению, нет. Но не обязательно иметь родословную, даже без неё собаки работают идеально. Прошу любить и жаловать: Джесси без родословной. Она своей работой доказала, что даже собака без родословной может работать очень хорошо.

- Потому что залог хорошей работы - тесный контакт. Большую часть времени вы проводите вместе, помимо дома и работы есть ещё соревнования. Расскажите о последних достижениях.

- В 2021 году Джесси заняла первое место на всероссийских межведомственных соревнованиях общества «Динамо», в которых принимают участие все силовые структуры - полиция, таможенники, пограничники, Федеральная служба охраны и ФСИН. И Джесси, вот эта маленькая собачка, заняла первое место. Я очень горжусь ею. Мы получили звание мастера спорта, я также получила звание судьи первой категории. С того момента Джесси на соревнования не ездит, мы уступили место молодому кинологу с молодой собакой, потому что им тоже нужно набивать руку и добиваться результатов. Я теперь езжу только как судья.

- Вы единственная в регионе судья по многоборью кинологов. Судить труднее, чем участвовать в соревнованиях?

- Я всегда говорю: очень хорошо, когда человек приходит судьей из кинологов. Он знает, как дрессировать собаку, он знает, каким трудом это добивается, сколько сил, внимания и времени нужно вложить в воспитание и обучение своего питомца. Скажу честно, как судья я всегда очень лояльно отношусь к собакам и кинологам - с позиции кинолога. Я очень люблю, когда собака работает, и мне не важно, из какого она подразделения, учреждения или силовой структуры. Недавно я вернулась из Москвы, где судила городские соревнования, мне очень понравились все собаки. Я всех кинологов благодарила за работу и просила очень внимательно отнестись к своим напарникам. Видела, что некоторые кинологи не понимают собаку. Очень важно, чтобы был тандем, тогда результат будет налицо. А если я вижу, что собака нашла искомое вещество, а кинолог - нет, это очень и очень грустно. Хорошо, когда кинолог и собака понимают друг друга, вместе идут к победе. Я всегда очень горжусь теми собачками (именно собачками), которые добиваются результатов с помощью кинологов.

О любви

- Перейдём к рубрике «Советы для радиослушателей». Как наладить контакт с четвероногим напарником?

- Говорят, собаки похожи на своих хозяев. Смотрите, Джесси очень эмоциональная, как и я. И она очень любит работать. Джесси шла сюда и думала, что мы будем заниматься поиском, это ее любимое занятие. Я могу сказать только одно: собачку нужно очень любить. Просто любить, и она ответит взаимностью. Конечно, это не означает вседозволенности - впрочем, как и с детьми. Кроме того, нужно хотеть заниматься с собакой. Иногда кинолог приходит на службу и говорит: «Я буду заниматься с собакой», но проходит время, жизненные ситуации складываются по-разному, и чуда не происходит. Здесь очень важна поддержка родственников, нужно понимание, что если ты занимаешься собакой, ты тратишь много времени и денег, потому что собака должна быть ухоженная, воспитанная. А воспитание - это значит дрессировка, на которую ты тратишь своё личное время.

- Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать кинологом?

- Напомню: я по профессии я не кинолог. Нужно очень хотеть работать с животными, любить их, и все получится. Когда кинолог приходит и говорит: «Я этого не знаю», я отвечаю: «Вы знаете, никогда не поздно учиться». К нам можно прийти с любым образованием, мы всему научим. Наши кинологи ездят в учебный центр на три месяца, где получают образование и необходимые навыки, учатся дрессировать собаку, изучают законы и основы поиска. Потом они приезжают, начинают нести службу, и мы уже дальше на месте дорабатываем.

- В дальнейшем обучение тоже происходит, ведь так? Есть же соревнования, сборы и прочее.

- Конечно, сборы проходят каждый год. А соревнования - это вообще отдельная тема, про них можно очень много говорить. Люди, которые хотят заниматься своими собаками и добиваться результатов, всегда ждут соревнований - сначала наших областных, потом чемпионат ФСИН и так далее. Помню, в 2016-м году Джесси заняла третье место на всероссийских соревнованиях, тогда участвовали 78 собак. Для меня это было очень почетно. Для Джесси, думаю, тоже. И каждый год ты приезжаешь на состязания, встречаешь там друзей. Мы уже не соперники, а друзья, мы болеем друг за друга, за своих питомцев, вместе радуемся и огорчаемся неудачам. Последние тоже бывают: собака - это живое существо, у нее бывает хорошее настроение, бывает не очень. Они очень чувствуют хозяина. Если хозяин переживает, они также начинают нервничать. Поэтому тандем у кинолога с собакой должен быть обязательно.

- Что касается обучения, хотелось бы уточнить: можно ли прийти со своей уже взрослой собакой?

- Можно. Мы берем животных до двух лет. Если у вас есть, например, немецкая овчарка — приходите. Главное, чтобы у нее было послушание, чтобы собака была воспитанная. Потом уже вводится спецкурс.

- Вы как-то сказали: «У меня две страсти – баян и Джесси». Играть продолжаете?

- Продолжаю, к счастью. Я не могу расстаться с баяном, это моя страсть. Я очень люблю играть на баяне, мне нравится выступать. Люблю смотреть на лица людей, которые приходят на концерт, а потом подходят ко мне и говорят: «Оля, вы так играли, Оля, вы так улыбались! Кажется, это так легко». Я говорю: «Да, баян - это легко. И с собакой заниматься очень легко». На самом деле это большой труд — и заниматься собакой, и на баяне играть. Но сейчас я получаю от этого удовольствие, несу радость людям, и надеюсь, им это нравится.

- Ольга, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 Ольга Гребешкова и её спаниель Джесси. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!