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Врач рассказала, кому не рекомендуется есть дыню

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Людям с сахарным диабетом второго типа, а также при обострении гастрита или язвы лучше ограничить употребление дыни, рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

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«От дыни лучше отказаться или значительно ограничить ее потребление людям с сахарным диабетом второго типа из-за риска резкого повышения глюкозы. При обострении гастрита, панкреатита или язвенной болезни грубая клетчатка и органические кислоты могут усугубить симптомы», - сказала Ольга Ямилова.

По ее словам, не рекомендуется дыня и при склонности к диарее, поскольку обладает мягким слабительным эффектом. Детям до года вводить дыню в прикорм не следует из-за незрелости пищеварительной системы и риска аллергических реакций, добавила собеседница в беседе с РИА Новости.

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