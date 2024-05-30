Общество

Александр Козловский встретился с командой центра бесплатной юрпомощи «Земляки»

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский встретился с волонтерами – студентами Центра бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия» сегодня, 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уже более 1500 тысяч людей обратились и получили помощь», — сказал Александр Козловский и поблагодарил участников встречи за работу в течение года. Он отметил, что для студентов подобная практика в юридической клинике — отличная подготовка к будущей профессии и взрослой жизни.

Встреча была приурочена к 5-летию со дня подписания договора о взаимодействии Центра и Фондом «Земляки». На встрече присутствовали студенты, которые работали в Центре в течение учебного года (2023-2024).

Александр Козловский вручил благодарственные письма Ирине Борисенко, Наталье Семёновой, а также студентам ПсковГУ: Александру Кардамович, Никите Соловьёву, Игорю Берсеневу и Ивану Попову.

За пять лет работы юрцентра в Великих Луках и Пскове в общей сложности было рассмотрено и отработано 1500 обращений.