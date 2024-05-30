Общество

Действия силовиков при атаке беспилотников отработали в Великих Луках

Оперативная группа в городе Великие Луки 30 мая организовала тренировку силовых ведомств по осуществлению первоочередных мер при угрозе или совершении террористического акта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

К межведомственным мероприятиям привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, управления Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области. По замыслу тренировки, по резервуару нефтебазы нанесли удар беспилотным летательным аппаратом.

В ходе тренировки оперативная группа отработала алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализовала комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Цели тренировки успешно достигнуты. Приобретенный опыт силовые ведомства учтут в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму, отметили в УФСБ.