Общество

У животных есть осознание, заявила биолог

У всех животных есть чувства и феноменальное сознание, а некоторые способны на сложные когнитивные процессы, рассказала в интервью участница Международной конференции «Как изучать и понимать сознание не у людей» в мае в Катманду, известная биолог-эволюционист, эпигенетик, профессор Тель-Авивского университета Ева Яблонка.

Фото: архив ПЛН

«Чувственное восприятие красного (цвета), боли и так далее - все это, на мой взгляд, составляет базовое феноменальное сознание. Мы имеем ряд еще более сложных явлений, как, например, память о родителях, которые умерли, воспоминания о каких-то ужасных или, наоборот, счастливых моментах… Животные могут не иметь такой сложной памяти, представлений о виртуальных, воображаемых событиях. Но у них все равно есть опыт видения белого, красного, чувство боли и так далее – минимальное феноменальное сознание», - цитирует ее РИА Новости.

Сознание, по ее словам, - это возможность иметь опыт. Даже самое простое феноменальное сознание требует, прежде всего, познания, обучения, когнитивности (способности к умственному восприятию и переработке информации, акту познания). «Тем не менее, эта когнитивность довольно широко распространена среди животных. Она есть, например, у всех позвоночных, у некоторых членистоногих (тип первичноротых животных, включающий насекомых, паукообразных, ракообразных) и у головоногих (класс моллюсков, к которому относятся, в частности, кальмары, каракатицы, осьминоги). И я верю, что животные, имеющие сложную когнитивную систему, со всеми обратными связями, цепями представлений, - такие животные должны обладать сознанием», - отметила Яблонка.

По ее словам, когнитивность - это очень древнее свойство сознания, которое развилось у разных групп животных, возможно, независимо, в разное время, с разницей в сотни миллионов лет. У позвоночных и членистоногих это могло происходить в Кембрийский период (более 500 миллионов лет назад), а у таких головоногих, как кальмары, осьминоги и каракатицы, – на 250 миллионов лет позже. «И я думаю, у каких-то видов, не у позвоночных, конечно, это качество было впоследствии утрачено - можно сказать, они потеряли свой мозг», - добавила исследовательница.

У общественных животных для успешного взаимодействия друг с другом появляются соответствующие «социальные эмоции». «Даже простейшие позвоночные, рыбы имеют социальные эмоции. Думаю, что и пчелы тоже», - сказала Яблонка. В дальнейшем эволюция сознания, по словам исследовательницы, ведет к появлению более разнообразных и глубоких чувств.

Ученые мира до сих пор не пришли к единому определению сознания, согласованным критериям и методам изучения этого явления, расходятся теории, эмпирические данные, тесты, трактовки, позиции разных исследователей. И международная конференция в мае в Катманду не случайно получила название: «Как изучать и понимать сознание не у людей». По словам ее научного организатора - директора Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академика РАН, нейрофизиолога Константина Анохина, основная цель форума – продвинуться в разработке программы научных исследований сознания. Организатором форума выступил московский Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным «Кошка ветра».