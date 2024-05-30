Общество

Четыре зоны рекреации в Псковской области получили санитарно-эпидемиологические заключения

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области контролирует подготовку зон рекреации к летнему купальному сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По информации, имеющейся в управлении, на территории Псковской области в купальный сезон 2024 года будут организованы 26 зон рекреации, в том числе 2 муниципальных пляжа (в городах Пскове, Великих Луках), 9 - в детских оздоровительных лагерях, 10 - в пансионатах и загородных отелях, 2 - в санаториях и 3 пляжа на водоемах области, находящихся на обслуживании индивидуальных предпринимателей.

На текущую дату четыре зоны рекреации уже получили санитарно-эпидемиологические заключения: лагерь «Радуга» в Гдовском района, лагерь «Юный железнодорожник» в Великолукском районе, лагеря «Звездный» и «Ленок» в Невельском районе.