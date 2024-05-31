Общество

Псковские студенты планируют стать экспертами-криминалистами

Студенты третьего курса юридического факультета Псковского государственного университета в рамках профориентационной работы побывали на экскурсии в ЭКЦ УМВД России по Псковской области, где ознакомились с организацией работы ЭКЦ и проведением различных экспертиз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Об основах криминалистики ребятам рассказали сотрудники службы. Традиционно со спецификой работы гостей познакомила главный специалист центра Елена Петрова. Она рассказала о различных видах экспертиз: дактилоскопической, баллистической, почерковедческой, фоноскопической и других.

В ходе экскурсии в баллистической лаборатории студенты узнали об особенностях и возможностях экспертизы оружия. Эта тема больше всего зацепила юношей. «Понравился отдел баллистики, узнали много нового об оружии, в том числе, как определяют дульную энергию огнестрельного оружия, как исследуются продукты выстрела и горения, как сравнивается пуля и гильза», - отметили ребята.

В химической лаборатории молодежи показали оборудование, на котором исследуют наркотические вещества, предупредили об опасности их употребления. Также молодым людям продемонстрировали, как исследуются, к примеру, спиртосодержащие жидкости. Эксперты демонстрировали различную технику, которая позволяет более качественно и точно проводить экспертизу и получать точные результаты.

Гости узнали, как ведется осмотр места происшествия, как изымаются следы пальцев руки, что помогает выявить фальшивые денежные купюры.

Юноши и девушки по ходу экскурсии задавали различные вопросы. «Кстати, эти профориентационные мероприятия уже приносят результат: некоторые из студентов после встречи выразили намерение попробовать себя в роли эксперта и, возможно, скоро пополнят ряды сотрудников ЭКЦ регионального управления», - добавили в ведомстве.