Общество

Общественники высадили 260 цветов в Детском парке Пскова

Общественники высадили 260 цветов около памятника Скобарю в Детском парке Пскова накануне Дня защиты детей. В мероприятии приняли участие активисты партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья». Организатором выступила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Акция проходит в Псковской области с 2019 года. Во время её проведения дети сажают цветы вместе со взрослыми.

«За шесть лет в акции приняли участие более 2 500 человек: дети и их родители, главы районов, полицейские, воспитатели, пожарные и учителя», – отметила Наталия Соколова.

В мероприятии приняли участие также активисты «Народного фронта» и «Движения первых», Детсовета и других общественных организаций.

Депутат Псковской городской Думы, член фракции «Единой России» Алексей Форш принял участие в акции вместе с женой и сыном. Вместе они дружно сажали бархатцы и бегонии.

«Считаю, что для детей совместный труд с родителями на благо города – хороший пример воспитания и укрепления семьи. Все очень постарались и внесли свой большой вклад в нашу общую работу. Клумбы получились яркими и очень красивыми, Детский парк засиял новыми красками», – сказал Алексей Форш.