Общество

Фестиваль «Безопасный город» состоялся в Пскове

Фестиваль «Безопасный город» состоялся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На фестивале, приуроченном ко Дню защиты детей, сотрудники полиции рассказали юным псковичам о правилах дорожного движения и помогли сформировать навыки безопасного поведения.

С ребятами встретились сотрудники госавтоинспекции, правового отдела УМВД России по Псковской области, патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову.

Фестиваль «Безопасный город» - это не только интерактивные площадки, на которых дети узнали, что делать, если подошёл незнакомец, как вести себя на дороге, оказать первую помощь пострадавшему и самому не оказаться на его месте, но и возможность поближе познакомиться с профессией сотрудника полиции.

Детей ожидала насыщенная программа из различных тематических площадок. Ребята примерили на себя роль инспекторов дорожно -патрульно службы и сотрудников патрульно-постовой службы полиции, узнали о своих правах и обязанностях.

Участникам фестиваля напомнили о том, какая ответственность может наступать за те или иные правонарушения. Рассказали, чем опасны энергетические напитки и почему важно питаться правильно.

После чего ребята встретились с сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову. Они рассказали о своей службе, продемонстрировали, как работает светосигнальное громкоговорящее устройство в патрульной машине.

Кроме того, им показали и спецсредства, которые используют полицейские в своей служебной деятельности.

С интерактивной беседой «Дети в безопасности» перед собравшимися выступила старший юрисконсульт правового отдела областного УМВД лейтенант внутренней службы Элина Рудакова. Она напомнила ребятам о нормах безопасного поведения во время летних каникул, правила поведения детей в квартире в отсутствии взрослых.

Дети активно отгадывали загадки инспектора по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майора полиции Елены Степановой на дорожную тематику, вспомнили знаки, которые помогают пешеходам ориентироваться на проезжей части, повторили правила перехода по светофору.

После беседы детям показали, как работают проблесковые маячки и сирена, сигнальное громкоговорящее устройство. Малышам дали посидеть в патрульном автомобиле, примерив на себя роль автоинспектора.