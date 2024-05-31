Общество

Псковский губернатор вручил многодетной семье сертификат на приобретение жилья

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с семьей Егоровых, у которых недавно на свет появилась тройня в Псковском клиническом перинатальном центре. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Это настоящее чудо и большая редкость у нас в регионе. Последний раз тройня в Псковской области рождалась в 2018 году. Вручил Игорю и Марии Егоровым сертификат на 300 тысяч рублей и на приобретение жилого помещения. Многодетной семье в однокомнатной квартире жить непросто», - рассказал Михаил Ведерников.

Он рассказал про новую меру поддержки, которую согласовали с Александром Котовым и псковскими депутатами. Семьи, где родится одновременно три и более детей, будут получать соцвыплату на приобретение жилья. Соответствующий законопроект направлен в областное Собрание.

В Псковской области ведется планомерная работа по поддержке материнства и детства, семей с детьми, в том числе по линии национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

«Уверен, и новая мера будет востребована», - заключил губернатор.