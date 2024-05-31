Общество

Профсоюзы устроили в псковском парке «Большие семейные выходные»

«Большие семейные выходные» прошли в Детском парке в Пскове 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профессиональных союзов

На детском празднике сотрудники и активисты Молодежного совета Псковского облсовпрофа провели спортивно-развлекательную программу для детей, а также познакомили гостей праздника с профсоюзными здравницами и базами отдыха.

За участие в конкурсах ребята получали сладкие призы.

«Считаю, что именно такие мероприятия, как сегодняшний праздник, наполняют жизнь наших детей радостью и светом. Ребята не только весело провели время, но и получили положительный заряд энергии, зарядились хорошим настроением на весь день», — прокомментировал праздник председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.