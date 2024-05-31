Общество

Республика Карелия переймет опыт Псковской области в цифровизации образования

Комитет по образованию Псковской области и министерство образования и спорта Республики Карелия договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации образования. Соответствующее соглашение в понедельник, 3 июня, подписали врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и министр образования и спорта Республики Карелия Роман Голубев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Соглашение направлено на реализацию единых подходов при организации цифрового взаимодействия внутри системы образования.

«Сегодня коллегам были представлены региональные информационные системы Псковской области, которые признаны успешными на федеральном уровне и используются в ряде регионов, в том числе на новых территориях. Презентованы модули, касающиеся ключевых подходов к анализу данных по всем видам внутриобразовательной деятельности, а также целый ряд модулей, которые помогут снизить нагрузку на педагогические коллективы, повысить прозрачность и эффективность анализа успеваемости ребят, анализа их предпочтений и возможностей, а также выстроить для каждого ученика оптимальную образовательную траекторию. Убежден, что опыт Псковской области будет полезен, интересен и послужит интересам ребят, которые учатся на всех уровнях образования», — прокомментировал Андрей Ермаков и поблагодарил коллег за конструктивный диалог и экспертные наблюдения.

Роман Голубев назвал опыт Псковской области для внедрения цифровых технологий в сферу образования наиболее подходящим: «У нас схожая численность школьников, схожая структура образования. Мы анализировали опыт развития систем цифрового образования Псковской области и понимаем, что это для нас система удобная не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения дальнейшего администрирования».

Детали сотрудничества сторон в этот день были обсуждены в правительстве Псковской области на встрече с первым заместителем губернатора региона Верой Емельяновой. Она поблагодарила представителей Республики Карелия за доверие к информационным продуктам Псковской области и обратила внимание на целый ряд других точек потенциального взаимодействия регионов. Это касается расширения образовательного туризма, а также содействия в реализации крупных федеральных проектов в сферах образования, культуры и спорта.

Отметим, в рамках визита в Псковскую делегация Республики Карелия посетила Центр цифрового образования «IT-куб» и Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Псковской области — структурное подразделение, которое непосредственно занимается развитием информационных технологий в сфере образования. В планах — визиты в ряд других образовательных учреждений области, в том числе в Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега».