Общество

Названы победители фестиваля красоты в Великих Луках

Большой финал фестиваля красоты «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» состоялся в большом концертном зале ДК ЛК Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Итоги фестиваля

Категория Мисс:

Мисс Великие Луки 2024 — 19-летняя студентка лесотехнического колледжа Анастасия Симакина;

Королева Великих Лук 2024 — 16-летняя старшеклассница Софья Мазорук;

Гран-при Мисс Великие Луки 2024 — 18-летняя студентка Великолукского политехнического колледжа Светлана Афанасьева;

Вице-Мисс Великие Луки, 2 место — 17-летняя ученица инженерно-экономического лицея Вероника Громова;

Вице-Мисс Великие Луки, 3 место — 22-летняя студентка ВЛГАФК Анастасия Лысанова.

Категория Миссис:

Миссис Великие Луки 2024 – 35-летняя мама двоих детей Валерия Домбровская;

Миссис Великие Луки 2024 classic – 55-летняя мама взрослого сына Ольга Бируля;

Гран-при Миссис Великие Луки 2024 — 35-летняя мама троих детей Татьяна Крылова;

Первая Вице-Миссис Великие Луки 2024 — 34-летняя мама сына Ольга Боровская;

Вторая Вице-Миссис Великие Луки 2024 — 27-летняя мама двоих детей Анна Сухорукова.

Напомним, в финальном шоу принимали участие 16 великолучанок в возрасте от 16 до 55 лет. Среди участниц были две многодетные мамы, три студентки вузов и ссузов, судебный пристав, педагог технопарка «Кванториум», инженер по материальным запасам, помощник генерального директора, волонтëр культуры Великолукского драматического театра, волонтер приюта для бездомных животных, участница Всемирного фестиваля молодёжи 2024 и другие.

Для участия в праздничном мероприятии в южную столицу Псковской области приехали титулованные королевы из разных городов. Из Пскова действующие Мисс Псков 2023 – Лиана Васильева и Мисс Псковская область 2023 Алина Волетова, Мисс Псков 2022 – Варвара Амелина, Мисс Псков 2021 – Дарья Холмова, Миссис деловая женщина Псков 2023 –Виктория Истомина, Миссис Псков 2023 Гран-при — Светлана Петрова и другие.

Псковички с федеральными титулами также разделили главное событие в области красоты Великих Лук — Миссис королевских симпатий Миссис Россия 2023, Миссис Псков 2022 – Кристина Гончарова, Миссис зрительских симпатий Миссис Россия 2022, Миссис Псков 2021 – Наталья Мерелайне, Миссис Северо-Запад Классик 2024 – Татьяна Михеева, Первая Вице-Миссис Северо-Запад 2024 – Кристина Разумович.

Делегация из Санкт-Петербурга: президент федерации «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» Наталья Рогова, Королева Благотворительности России Алёна Ламова, Миссис Ленинградская область 2023 Есения Степовая, Миссис Балтия 2024 Надежда Шитикова, Леди Северо-Запад 2024 Виктория Злобина.

Фотографии: Алина Симонова и Ксения Диденко.

Директор фестиваля — Николай Королев.