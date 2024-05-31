Общество

Большинству псковских семей 3 июня перечислят пособия на детей за май

Отделение Социального фонда России по Псковской области сегодня, 3 июня, перечислит большинству семей пособия на детей за май. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Выплаты придут родителям, которые получают средства на счет в банке. Сегодня им поступят:

• Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.

• Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.

• Выплата на первого ребенка до 3 лет.

• Пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Выплаты зачисляются на счет в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.

Для удобства родителей большинство детских пособий выплачивается в единый день. Каждое 3-е число приходят пособия на детей за прошедший месяц. В единый день доставки перечисляются безналичные выплаты. Если родители получают пособия через «Почту России», доставка происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

В эти же числа приходят и единовременные выплаты, которые семьи получают разово. Например, единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также первая выплата ежемесячного пособия, которое было оформлено недавно.

Отметим, что отделы социальной защиты населения выплачивают региональные детские пособия по своему графику, который отличается от выплатных дат Социального фонда.