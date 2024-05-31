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Общество

Мусорную реформу, финансирование федераций и поддержку муниципалитетов обсудили единороссы с губернатором

03.06.2024 17:50|ПсковКомментариев: 0

В заседании фракции «Единая Россия» в региональном парламенте принял участие губернатор Михаил Ведерников – встреча однопартийцев состоялась в преддверии ежегодного отчёта главы региона о деятельность областного правительства на сессии Собрания. В режиме видео-конференц-связи в заседании также участвовали заместители губернатора и руководители исполнительных органов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Руководитель фракции Армен Мнацаканян напомнил, что обсуждение с губернатором  перспектив развития региона и текущих проблем носит традиционный характер. Михаил Ведерников так же назвал этот формат общения с депутатами привычным, отметив, что наполнение таких встреч определяется исходя из задач и вопросов, которые задают избиратели.

Выступление губернатор начал со слов благодарности спикеру Александру Котову, депутатам и сенаторам за плодотворное участие в недавно прошедших в Совете Федерации «Днях Псковской области», где было привлечено внимание к проблемам региона. «Все наши вопросы получили поддержку, даже немного больше, чем мы планировали», - дал оценку мероприятию Михаил Ведерников.

Говоря об основных результатах, достигнутых регионом в 2023 году, губернатор озвучил несколько рекордных финансовых показателей: прошлый год был закончен с самым высоким за новейшую историю показателем выполнения доходов – более 70 млрд рублей, госдолг снижен до 1 млрд 700 млн рублей, что составляет 64% к общегодовому объёму доходов без учёта безвозмездных поступлений. «Это существенно расширило наши возможности», - подчеркнул Михаил Ведерников. Продолжая финансовую тему, вице-губернатор Татьяна Баринова отметила, что в прошлом году Псковская область не взяла ни одного большого коммерческого кредита – регион старается не наращивать госдолг.  

Далее общение строилось в формате «вопрос-ответ». Депутат Андрей Михайлов отметил, что в непростой ситуации, сложившейся в регионе с вывозом мусора, город Остров «подставил области плечо» и принимает на своей территории ТКО. В связи с этим, парламентарий попросил «не забывать муниципалитет» при распределении средств, которые приходят из федерального бюджета в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. 

«Остров не забываем, посмотрите, сколько сделано за последние годы – грех жаловаться», - отреагировал Михаил Ведерников и попросил на уровне муниципалитета правильно объяснить людям сложившуюся ситуацию. Комментируя участие в программе, разработанной для регионов с низким уровнем развития, Михаил Ведерников пояснил, что по достигнутым показателям Псковская область уже не отвечает её параметрам, но руководству региона удалось убедить правительство продлить действующие меры поддержки. «Это целевые деньги, и они должны быть вложены в экономику, чтобы через какое-то время увеличить собственную налогооблагаемую базу», - пояснил глава региона.

Вице-спикер Игорь Дитрих привлёк внимание губернатора к двум конкретным проблемам в сфере здравоохранения. По словам депутата, от граждан поступают  жалобы на отмену плановой госпитализации в терапевтические отделения областной больницы и всех её филиалов, а в Дедовичах дорогостоящая лапароскопическая стойка в течение длительного времени не вводится в эксплуатацию. По словам председателя правительственного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, официальных обращений по отмене госпитализации в адрес исполнительного органа не поступало, а ситуация в Дедовичах может быть связана с отсутствием квалифицированного специалиста.

«Нужно эти вещи – закупку оборудования и подготовку специалиста синхронизировать, иначе смысл какой. Доложите мне до конца дня по обеим ситуациям», - дал поручение Марине Гаращенко губернатор.

 

Вопросы председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова касались спорта. Депутат напомнил, что областным спортивным федерациям было обещано, что правительство возьмёт на себя расходы по привлечению машин скорой помощи на соревнования, однако, как сказал Алексей Севастьянов, «пока история не работает». «Говорят, потом в конце года будет сделан перерасчёт и деньги будут возмещены, но, как я понимаю, это решение было принято, что бы федерации смогли сэкономить», - обратился к губернатору депутат, отметив, что субсидии на возмещение понесённых затрат также выделяются с задержкой в квартал.

«Это никуда не годится. Мы думали людям жизнь упростить, а в итоге наоборот усложнили», - высказался Михаил Ведерников. Врио председателя комитета по спорту Галина Овсова объяснила ситуацию изменившимися нормами федерального законодательства, сказав, что комитет работает над новым механизмом возмещения затрат. Михаил Ведерников дал на урегулирование всех вопросов две недели. «Надо сделать так, чтобы для федераций это носило заявительный характер, и было максимально удобно. Это не их головная боль должна быть», - подчеркнул глава региона.

Вице-спикер Юрий Сорокин продолжил спортивную тему. Парламентарий рассказал, что на протяжении несколько лет дорогу–дублёр вдоль ОЭЗ «Моглино» использовали для тренировок спортсмены на лыжероллерах и мотоциклисты, однако сейчас им запретили это делать. Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев пояснил, что причина заключается в требованиях безопасности – дорога используется резидентами ОЭЗ. «Давайте посмотрим график использования, наверняка, можно в субботу и воскресенье тренироваться. Проработаем вопрос во взаимодействии с ГИБДД», - предложил Михаил Ведерников.

Юрий Сорокин также обратил внимание губернатора на неудобства, которые испытывают жители Пскова из-за неграмотной организации ремонта дорожного покрытия в центре города, - на многих участках асфальт срезан, а работы не ведутся. Михаил Ведерников прямо во время заседания связался с главой Пскова Борисом Ёлкиным. Руководитель муниципалитета по громкой связи пояснил, что задержка связана с поломкой техники, в ближайшее время подрядчик активизирует работу. «Держите на контроле», – отреагировал губернатор.

Вопрос вице-спикера Александра Братчикова касался возможности увеличения финансирования программы «Формирование комфортной городской среды»,  по которой ремонтируются дворовые территории и междворовые проезды. «Программа рабочая, люди очень довольны», - аргументировал предложение депутат. Михаил Ведерников согласился с такой оценкой и проинформировал, что регион уже просил у федералов расширить данную программу, вопрос рассматривается.

В ходе заседания депутаты обсудили с главой региона проблемы в работе регионального оператора по обращению с ТКО. «Мы делаем сейчас всё, чтобы ситуация нормализовалась. Завалы загребём и будем в ручном режиме поддерживать работу действующего регоператора, а параллельно заводить другого. Посмотрим, как он будет работать, а дальше будем объявлять конкурс», - озвучил алгоритм решения проблемы Михаил Ведерников.

Председатель Собрания Александр Котов на заседании фракции поблагодарил губернатора за внимательное отношение к проблемам, озвучиваемым депутатами, и решение их в рабочем порядке. Спикер напомнил, что по инициативе губернатора в бюджете было предусмотрено 200 млн рублей муниципалитетам на подготовку проектно-сметной документации для реализации проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры. «Для муниципалитетов это окно в будущее, кроме того, это стимулирует глав к плановой работе и даёт возможность решить самые острые проблемы», - отметил Александр Котов и предложил губернатору изыскать возможность увеличить в следующем году областные средства на подготовку ПСД.

Также Александр Котов призвал помощь муниципалитетам справиться с проблемой местных предприятий ЖКХ, многие из которых находят в предбанкротном состоянии или уже признаны банкротами. «Понятно, что нет сиюминутного решения, но нужно системно работать. Муниципалитет не в состоянии финансово поправить ситуацию. Давайте, определим несколько самых болевых точек, с которых можно начать. Может быть, получится разработать общую концепцию решения этой проблемы», - обратился к губернатору Александр Котов. «Всё принимается», - поддержал инициативы Михаил Ведерников.

Губернатор в свою очередь тоже обратился к однопартийцам с предложением: «У нас впервые с 2018 года родилась тройня. Семья живёт в однокомнатной квартире. Я предлагаю, чтобы фракция "Единая Россия" выступила с законодательной инициативой – когда рождается тройня, мы автоматически улучшали бы жилищные условия для семьи». Депутаты единодушно поддержали слова губернатора.

В завершение глава региона отметил эффективность работы всей региональной команды, а единороссы заверили Михаила Ведерникова в безоговорочной поддержке.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Сорокин Юрий Юрьевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Гаращенко Марина Валерьевна председатель комитета по здравоохранению Псковской области Михайлов Андрей Владимирович депутат Псковского областного Собрания
Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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