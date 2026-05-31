Спрос на путёвки в детские лагеря в России упал на 15%

Интерес к оздоровительным лагерям в России снизился на 15 % по сравнению с прошлым годом. При этом общий план по числу отдохнувших детей вырос на 250 тысяч — до 5 млн 750 тысяч человек. К такому выводу пришли эксперты туриндустрии, отметив новые тенденции в организации детского отдыха: смещение спроса в регионы, рост популярности коротких смен и профильных программ.

По данным генерального директора сервиса бронирования путёвок в детские лагеря и туры Incamp.ru Елены Рыженковой, спрос на детские лагеря в этом году снизился на 15 % относительно прошлого года. Вице‑президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин уточнил, что в отдельных лагерях падение спроса составляет в среднем 10 %, а текущая загрузка объектов варьируется от 30 до 60 %.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов снижения спроса. Прежде всего, сказывается снижение покупательской способности семей: цены на путёвки выросли на 15–25 %, а стоимость билетов — на 5–15 %. Кроме того, россияне всё реже бронируют путёвки заранее, предпочитая покупать их незадолго до поездки. Транспортные ограничения, включая закрытие аэропортов, подталкивают родителей выбирать лагеря рядом с домом. Ещё один весомый фактор — экономия на транспортных расходах: региональные лагеря часто оказываются доступнее за счёт финансовой поддержки от местных властей или предприятий, на которых работают родители, пишут «Известия».

Наблюдается заметное смещение спроса с южных курортов в среднюю полосу России. По словам эксперта по выездному детскому отдыху компании «Мосгортур» Евгении Гвоздилиной, более востребованными стали лагеря Урала, Татарстана и Пермского края. Елена Рыженкова подтвердила, что родители предпочитают областные оздоровительные центры вместо Сочи, Анапы или Туапсе. При этом после новостей об открытии пляжей в Анапе интерес к курорту вырос примерно на 20 % по сравнению с прошлым годом — однако это лишь постепенное возвращение к прежним показателям, а не настоящий рост.

Изменилась и продолжительность отдыха: если 5–6 лет назад большинство программ длилось 21 день, то сейчас распространены смены от 10 до 14 дней. Такой формат позволяет снизить разовую финансовую нагрузку на семью и сохранить доступность детского отдыха. В Подмосковье наиболее востребованы двухнедельные программы, в Ленинградской области — трёхнедельные, что связано с действующей системой сертификатов на отдых.

Родители всё чаще выбирают тематические смены, где ребёнок развивает полезные навыки. По словам Евгении Гвоздилиной, востребованы языковые программы, IT‑направления, медиа‑ и творческие проекты, профориентационные программы. При этом классические форматы не теряют актуальности, но всё чаще дополняются образовательным компонентом. Елена Рыженкова также отметила рост популярности пришкольных лагерей: загородные учреждения принимают чуть больше 10 % детей школьного возраста, тогда как основной поток смещается в пришкольные учреждения.

Что касается цен, средний чек за смену продолжительностью от 10 до 21 дня составляет 70–120 тысяч рублей (по данным Дмитрия Горина). В Подмосковье за смену родители заплатят около 80 тысяч рублей, в Ленинградской области — около 90 тысяч рублей, а в Краснодарском крае стоимость начинается от 80 тысяч рублей. без учёта трансфера. В лагерях дневного пребывания цены ниже, а учреждения с господдержкой предлагают 21‑дневную смену за 22–47 тысяч рублей. Из‑за роста цен семьи, которые раньше отправляли ребёнка на две смены, теперь чаще ограничиваются одной.

Наконец, отмечается рост интереса к зарублейежному отдыху для детей. По данным Елены Рыженковой, в этом году лидирует Китай: объём бронирования вырос на 43 %. Поездка может обойтись до 200 тысяч рублей, что сопоставимо с затратами на отдых в России. При этом турецкое побережье для детского отдыха выбирают реже.