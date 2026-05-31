«Это целый роман»: Современные люди стали говорить на 123 тысячи слов меньше в год

Люди произносят на 123 370 слов меньше в год, чем раньше — это сопоставимо с объёмом романа «Убить пересмешника», «Грозовой перевал» или первой книги серии «Сумерки». Согласно новому исследованию, ежедневное количество произнесённых слов сократилось на 28 %, с 16 600 до 11 900, пишет издание Inc.com.

Исследователи из Университета Миссури‑Канзас‑Сити и Университета Аризоны выявили заметное снижение речевой активности людей за последние годы. Для анализа они использовали аудиозаписи 2 197 человек в возрасте от 10 до 94 лет, собранные в ходе 22 исследований с 2005 по 2019 год.

Полученные данные удивили самих учёных: ежегодно люди произносили в среднем на 338 слов меньше в день, чем в предыдущий год. В итоге за весь период наблюдений ежедневное количество произнесённых слов снизилось примерно на 28 % — с 16 600 до 11 900. Если умножить 338 слов на 365 дней, получится, что в год люди стали произносить на 123 370 слов меньше.

