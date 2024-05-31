Общество

Борис Елкин: В Пскове проводится активная борьба с борщевиком

В Пскове проводится активная борьба с борщевиком Сосновского, работы начались на прошлой неделе. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Специалисты освобождают от сорняка муниципальные территории химическим и механическим способами. До 15 июня при благоприятных погодных условиях планируется обработка более 160 га площади. На сегодняшний день обработана большая часть территорий в микрорайонах Кресты, Любятово и Запсковье», - подчеркнул он.

Применение гербицида имеет накопительный эффект, он сохранится в почве в течение всего сезона. Механическая обработка пройдет по мере отрастания сорняков.

«Напомню, что собственники должны обрабатывать свои земельные участки самостоятельно», - добавил Борис Елкин.