Общество

Великолукским школьникам рассказали о правильном передвижении на средствах индивидуальной мобильности

Занятие по Правилам дорожного движения для детей, посещающих летний оздоровительный пришкольный лагерь на базе средней общеобразовательной школы №6, провели в Великих Луках сегодня, 4 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Организаторами занятия выступили сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки. Его главная цель - освоение правил дорожной безопасности и модели поведения на дорогах детей-пешеходов. Большое значение при этом уделялось требованиям ПДД, которые относятся к велосипедистам и участникам дорожного движения, передвигающимся на средствах индивидуальной мобильности.

По окончании встречи педагогам для дальнейших занятий с детьми раздали познавательно-развлекательные раскраски с технологией дополнительной реальности, содержащие игротеку. Она позволяет изучить возможные ситуации на улице, а после раскрашивания посмотреть познавательный ролик о ПДД на рисунке и проверить, как подопечные усвоили те или иные положения Правил дорожного движения. Юным участникам вручили цветную бумагу для детского творчества и моделирования дорожных знаков.

Добавим, что в период летних школьных каникул в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования законопослушного поведения участников дорожного движения личный состав Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки на регулярной основе проводит работу с ребятами, посещающими оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в местных образовательных организациях.