Общество

Эксперт опровергла слухи о возможности кражи данных с сим-карты

Похитить конфиденциальные данные пользователя с помощью его сим-карты, даже утерянной или заблокированной, практически невозможно. Не исключено, что недостоверные слухи распространяют сами аферисты с целью запутать пользователей и затем предложить им якобы помощь и защиту. Об этом рассказала генеральный директор Центра развития компетенций по информационной безопасности «Амитэкс» Анна Митрохина.

Схема выглядит примерно так: мошенники официально покупают сим-карты с уже когда-то использовавшимися, но заблокированными номерами телефонов. При этом прежние владельцы зачастую забывают открепить старый номер от аккаунта на сайте госуслуг.

«На самом деле, реализовать такую многоходовку практически невозможно», - рассказала Митрохина.

По словам эксперта, на портале госуслуг в сотрудничестве с операторами сотовой связи существует специальный механизм, исключающий такие ситуации. Так, в обязательном порядке действует двухфакторная аутентификация.

Списать деньги с банковских счетов через чужую сим-карту тоже крайне сложно. В банках разработано множество способов проверки операции на ее легитимность, пишет RuNews24.

Например, проверяются модель, марка и серийный номер устройства, через которое проводится транзакция. Если накануне платежи шли с одной модели, а сегодня с другой - это серьезный повод для внутренней проверки со стороны банка.

Избежать повторного использования сим-карт невозможно, поскольку количество комбинаций цифр рано или поздно закончится. Поэтому операторы блокируют номер, которым долго не пользовались, на срок от одного до шести месяцев.

Кроме того, номерная емкость принадлежит государству, и за каждый номер оператору приходится платить 50 рублей госпошлины. Так что компании заинтересованы вернуть неактивные номера в оборот.

Самим гражданам также стоит не забывать о своих неиспользуемых номерах. В случае, если он вдруг потребуется, на разблокировку и проверку данных может уйти до 30 дней.