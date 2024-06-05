Общество

Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу ко Дню России

Жителей Псковской области приглашают на виртуальную программу ко Дню России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Фото здесь и далее: Музей Победы

На сайте культурной площадки представят экскурсию по художественной выставке, посвященной многовековой отечественной истории, мастер-классы по созданию праздничных сувениров, анимационные клипы музыкального проекта «Главные детские песни» и кинопоказ. Присоединиться можно бесплатно по ссылке.

Виртуальные зрители «посетят» экспозицию «Мы от рода русского» петербургского художника Григория Гукасова. «Выставка посвящена России и ее народу. На картинах Григория складывается многомерный и сложный образ Отечества, в котором пересекаются такие темы, как война и мир, семья и детство, вера и история», – отмечает заместитель генерального директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.

В ходе онлайн-экскурсии по залам музея посетители увидят более 40 живописных полотен и эскизов, которые рассказывают об одиннадцати веках истории нашего Отечества - языческом прошлом Древней Руси и обретении православия, судьбе казачества и пугачевском восстании, победе страны в Великой Отечественной войне. В основу сюжетов монументальных работ легли исторические события и личности, среди них — Дмитрий Донской, княгиня Ольга, а также собирательные образы русских витязей, солдатских матерей и др.

Юным пользователям предлагают присоединиться к творческим мастер-классам. По видеоурокам ребята смогут научиться мастерить памятные сувениры в цветах триколора и создавать необычные поздравительные открытки ко Дню России.

Кроме того, Музей Победы представит зрителям анимационные клипы проекта «Главные детские песни», посвященные Родине. В исполнении юных солистов прозвучат композиции «Милая Россия», «Родных просторов акварели», «Россиянка я». Онлайн-кинотеатр культурной площадки к празднику покажет советский музыкальный фильм «Сказание о земле Сибирской».