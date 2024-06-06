Общество

Цветущий город: великолучане превращают свои дворы в летние сады

Дворы Великих Лук - дело самих жителей. Великолучане своими руками превращают дворы в летние сады. Подробности творческого процесса узнала Псковская Лента Новостей.

Уже не первый год активные граждане, тосовцы и общественные советники главы Великих Лук Николая Козловского сами наводят красоту возле своих домов. И это у них отлично получается! Ромашки, астры, лилии и другие цветы, любовно высаженные на клумбах, радуют горожан яркими красками.

Аккуратные клумбы из камней и много-много цветов и зелени. Это результаты работы по благоустройству и озеленению двора дома №10 корп.1 на Октябрьском проспекте активной местной жительницы Галины Талалуевой и общественного советника Татьяны Купцовой.

Во дворе дома 15/26 на ул. Вокзальной уютный дворик создаёт неутомимая Татьяна Уколова с помощницами.

Двор дома 42 на улице Заслонова благоустроен руками самих жильцов. Общественный советник Светлана Мишура и ее соседи сделали клумбы, посадили кусты, многолетние и однолетние растения.

И, конечно, снова превратился в сад премиальный двор дома №17/18 на ул. Гражданской. Общественный советник Людмила Котова вместе с жильцами дома оформили клумбы и обновили садовые фигуры. Этот двор ежегодно побеждает в номинации «Лучший двор» благодаря инициативным и дружным жителям этого дома.

Инициативы великолучан с радостью поддерживаю городские предприятия. В работе по озеленению и благоустройству дворов общественным советникам помогает «Зеленхоз». По заявкам активистов выращиваются цветы.

Напомним, институт общественных советников главы города, как форма территориального общественного самоуправления, существует в Великих Луках с 2016 года. На общедомовых собраниях от каждого дома были выдвинуты «лидеры общественного мнения», которые вошли в состав общественных советников главы города. На сегодняшний день их более 350 человек.

Эта особая форма организации ТОС позволяет горожанам и власти напрямую общаться друг с другом. Это позволяет обозначать самые актуальные проблемы, решение которых необходимо «здесь и сейчас», и контролировать выполнение поставленных задач. Таким образом великолучане принимают непосредственное участие в управлении городом.