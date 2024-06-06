Общество

Торжественный развод нарядов полиции провели в Пскове

Торжественный развод нарядов сил единой дислокации УМВД России по городу Пскову, приуроченный к празднованию 306-летия со дня образования российской полиции, прошел сегодня, 6 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В отделе полиции № 2 управления МВД России по городу Пскову состоялся ежедневный развод полицейских нарядов сил единой дислокации с участием сотрудников управления Росгвардии по Псковской области.

На разводе начальник полиции УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин поздравил сотрудников с профессиональным праздником, после чего заслушал доклады руководителей служб, а также старших нарядов. И в целом высоко оценил степень готовности сотрудников к несению службы по обеспечению правопорядка.

Алексей Ильин дал также ряд указаний, направленных на дальнейшее совершенствование организации работы полицейских подразделений по защите граждан от противоправных посягательств.

После чего начальник полиции вручил погоны инспектору мобильного взвода № 1 ОБ ППСП УМВД России по городу Пскову младшему лейтенанту полиции Кириллу Матясу, которому присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции».