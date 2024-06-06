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Волкам из пушкиногорского «Зоограда» Мраку и Сумраку исполнилось два года

Волкам из пушкиногорского «Зоограда» Мраку и Сумраку исполнилось два года. Об этом сообщается в Telegram-канале Ленинградского зоопарка.

Фото и видео: Ленинградский зоопарк

«Сегодня свой день рождения братцы-волки отпраздновали в компании самого близкого человека – Васильева Дмитрия Юрьевича. Именинники понежились с "приёмным папой" и, конечно, не забыли угоститься сочными кусочками мяса», - рассказали в зоопарке.

По словам Дмитрия Васильева, волки совершенно разные. Сумрак коренастый, а Мрак повыше и постройнее, но с более широкой мордой. Характерами хищники тоже отличаются. Мрак очень спокойный, размеренный, а Сумрак суетной и любит позадирать брата.

Напомним, волчата родились в зоопарке «Зооград» в Псковской области 6 июня 2022 года, а оттуда переехали в Ленинградский зоопарк.