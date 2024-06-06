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Псковский облсовпроф о последствиях отказа в отпуске по графику

Лето — разгар отпусков. Отдохнуть от работы в жаркую погоду хотят многие, поэтому на предприятиях зачастую составляют график отпусков. Однако случаются ситуации, когда работодатель не готов отпустить сотрудника в отпуск согласно плана. Можно ли отказать в отпуске по графику, рассказали эксперты Псковского областного совета профессиональных союзов.

- График отпусков - это чисто формальность? Или следовать ему обязательно? Может ли работодатель отказать сотруднику в отпуске по графику?

- График отпусков обязателен и для работника, и для работодателя. Не отпустить работника в отпуск по графику со ссылкой на производственную необходимость нельзя. Придется договариваться. В противном случае работник может обратиться в правовую инспекцию труда или суд и потребовать признать действия работодателя незаконными.

- Какова вероятность, что суд встанет на сторону работника?

- Суды такие требования удовлетворяют.

- Если уже составлен график отпусков, можно ли вносить в него изменения?

- Закон допускает возможность закрепить в локальных нормативных актах (ЛНА) дополнительные случаи, позволяющие продлить или перенести отпуск на другой срок (абзац 4 части 1 статьи 124 ТК). Но это не значит, что в ЛНА можно прописать любой повод для этого, в том числе производственную необходимость. В противном случае работодатель мог бы получить возможность регулярно переносить запланированные отпуска, что противоречит смыслу статье 124 ТК и обязательности графика отпусков.

Дополнительные основания для продления или переноса отпуска должны расширять права работников, а не сужать их.

- Можно ли привлечь к ответственности за уход в отпуск по графику без согласия работодателя?

- Если работодатель, получив отказ работника о переносе отпуска, оформлять отпуск по графику не стал, а работник все равно отправился отдыхать, объявлять за это взыскание нельзя, поскольку причина отсутствия уважительная.

Часто юристы в суде указывают, что работник самовольно ушел в отпуск, так как не подал заявление об отпуске, а работодатель не издал соответствующий приказ. Однако в случае с отпуском по графику эти аргументы не работают. Заявление — документ по закону необязательный, хоть и принятый во многих компаниях.

Что же касается приказа, то его отсутствие — это нарушение со стороны работодателя, отвечать за которое работник не должен.

Источник: пресс-служба Псковского облсовпрофа