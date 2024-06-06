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Общество

Несколько тысяч человек вместит новый пляж-парк в Пскове

07.06.2024 15:48|ПсковКомментариев: 0

Пляж-парк, который откроют на берегу реки Великой в Пскове 16 июня, сможет вместить несколько тысяч человек. Об этом сообщил бизнесмен Денис Быченков в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Емкость парка трудно оценить. Если это массовое мероприятие, то несколько тысяч человек поместятся, если спокойный отдых, то 100-200 параллельно отсыхающих людей — это нормально», - сказал Денис Быченков.

Вопрос с парковкой пока до конца не решен. Гостям предлагают оставлять транспортные средства на территории Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области (улица Яна Райниса, дом №56). Также уже подготовлена грунтовая парковка на территории парка с заездом с Дачного переулка, там могут поместиться порядка 50 машин.

В последующем парковка будет устроена на соседнем участке, этим вопросом занимаются городские власти.

«Нужно отметить, что парк открывается, но работы не заканчиваются. Организация инфраструктуры продолжается, в том числе проектируются соседние территории, и на пляже работа будет проведена», - пояснил второй гость студии — заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

Теги: #пляж
Источник: Псковская Лента Новостей
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