Общество

Плавающий бассейн, кафе и спортплощадки: «Солдатский пляж» в Пскове готовят к открытию

«Солдатский пляж» на берегу реки Великой в Пскове откроют на следующих выходных. Об этом сообщил бизнесмен Денис Быченков в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фотографии Вадима Боченкова

«В моем детстве там были понтоны, на которые возили заниматься плаванием солдат. Поэтому его начали называть "Солдатский пляж". Там испокон веков играли в футбол, там хорошая плоскость. Псковичи часто приходили туда дикарями, проехать было нельзя. Там никогда не было спуска к воде, но само по себе место очень атмосферное и красивое. Пришла идея, поскольку рядом Корытовский лесопарк прилегает, расширить парк до воды и устроить парк-пляж», - рассказал об идее создания нового пляжа Денис Быченков.

Гость студии отметил, что песка на пляже не будет. Готовится большая зеленая лужайка на несколько гектаров, сейчас ее выравнивают и засевают травой. Будет хорошая организованная лестница - спуск к воде, а в реке будет плавать бассейн.

«Мы из понтонов организуем в реке загороженный плавающий бассейн. Понтоны образуют замкнутый периметр, в котором будут натянуты поплавки как в обычном бассейне, и можно будет безопасно купаться внутри этого понтона», - пояснил Денис Быченков.

Бизнесмен подчеркнул, что на пляже будет спасательный пост. Понтон позволит безопасно и удобно купаться людям с ограниченными возможностями здоровья и детям. Также желающие смогут искупаться за пределами плавающего бассейна - к воде будут сделаны лестницы.

На территории будут катамараны, сапы, беседки, мангалы, детская и спортивные площадки. В субботу откроется кафе. Уже в этом сезоне здесь планируют устроить небольшой детский бассейн с подогревом на берегу - для самых маленьких посетителей.

«Место становится очень интересным в любую погоду и в любое время года. Там будем, чем заняться, - заметил Денис Быченков. - Это возможность нового формата отдыха. Чтобы провести время в компании на природе, теперь не надо ехать куда-то далеко в лес».

Территорию уже обработали от клещей.