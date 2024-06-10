Общество

Псковская область заняла 44 место в экологическом рейтинге регионов

Псковская область заняла 44 место в Национальном экологическом рейтинге регионов России по итогам весны 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации «Зеленый патруль».

Псковский регион поднялся на одну позицию выше. Его природоохранный индекс – 66/34, социально-экологический индекс – 83/17, промышленно-экологический индекс – 62/38, сводный индекс – 73/27.

В пятерке лучших регионов впервые появилась промышленно развитая Мурманская область. Калужская область, где также есть немало промышленных объектов — на 6 месте. Вологодская область (15 позиция), Пермский край (20) — теперь не только сельскохозяйственные регионы в двадцатке лучших. Возглавляет рейтинг г. Москва.