9% псковичей считают, что теряют профнавыки — опрос

44% псковичей считают, что их работа способствует профессиональному развитию и росту. 9% опрошенных сегодня заявили, что на текущем месте теряют профессиональные навыки. Еще 36% респондентов отмечают, что работа не дает им ни развития, ни деградации — они просто поддерживают текущий уровень квалификации. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основании опроса, который прошел с 3 по 6 августа.

Женщины заметно чаще мужчин заявляют о том, что на работе растут как специалисты. Представители сильного пола чаще горожанок говорят о потере квалификации.

Молодежь оказалась самой оптимистичной: каждый второй респондент до 35 лет считает, что профессионально развивается. А вот потеря навыков сильнее всего тревожит респондентов 45+ (14%).

Среди горожан с ежемесячным доходом до 100 тысяч рублей лишь 35% чувствуют развитие на работе, среди зарабатывающих от 150 тысяч — 52%. Постепенная потеря квалификации больше всего беспокоит горожан с зарплатой от 100 до 150 тысяч.