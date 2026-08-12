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Псковичи могут проверить холестерин и оценить риск инфаркта при диспансеризации

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В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Псковской области программа диспансеризации стала еще шире. В базовый скрининг добавили ряд важных исследований, которые помогают выявить повышенный холестерин и предотвратить атеросклероз, оценить риск инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний. Об этом напомнили в министерстве здравоохранения региона. 

Чтобы помогать людям держать здоровье под контролем, нацпроект развивает систему диспансеризации. Регулярные медосмотры рекомендованы всем взрослым старше 18 лет: до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года (с ежегодным профилактическим осмотром), а после 40 лет — каждый год.

Записаться можно через портал «Госуслуги», по телефону поликлиники или лично в регистратуре.

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