Общество

Саперы обезвредили снаряды времен войны в Великолукском районе

В Великолукском районе сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области провели обследование трех артиллерийских снарядов калибра 85 мм и трех минометных мин времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

После обследования саперы ОМОН в безопасном месте с использованием накладного заряда произвели уничтожение неразорвавшихся снарядов.

Всего взрывотехники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области четыре раза выезжали на уничтожение неразорвавшихся снарядов войны в текущем году.