Общество

Полицейские обеспечили охрану правопорядка на футбольном матче в Великих Луках

Охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча в Великих Луках обеспечили полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки совместно с коллегами из Росгвардии обеспечили правопорядок при проведении футбольного матча. Он проходил в рамках 10-го тура LEON-Первенства по футболу Второй лиги на стадионе «Экспресс». Встречались футбольные клубы «Луки Энергия» и «Зенит – 2».

В результате комплекса принятых мер, а также грамотной организации работы великолукских полицейских и сотрудников ОМОН «Кром» Росгвардии при проведении этого массового спортивного мероприятия удалось не допустить серьезных нарушений общественного правопорядка.