Общество

Более 7 км береговой линии в Псковской области очистили от мусора в мае

Мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» возобновились в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мае в экологических мероприятиях акции приняли участие около 150 человек из 12 муниципальных образований области. Убрано более 7 км береговой линии водных объектов Псковской области. Собрано более 20 кубометров мусора.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятия в этом году реализуются в муниципальных районах области по планам органов местного самоуправления администрациями муниципальных образований Псковской области совместно с образовательными учреждениями, предприятиями и волонтерами. Были организованы экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер. Была осуществлена уборка прибрежных полос от пластиковых бутылок, пакетов, банок, обкошена трава и др.

Начиная с 2019 года, традиционная акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».