Общество

О подготовке к экзамену по литературе рассказала стобалльница из Великих Лук

Одна из семи выпускников, получивших максимальный балл на экзамене по литературе, Анастасия Яровикова из великолукского педагогического лицея рассказала, как готовилась к экзамену.

Фото: комитет по образованию Псковской области

«ЕГЭ по литературе – непростой экзамен и подготовка к нему - комплексная работа и в школе, и дома. Я готовилась к литературе с начала 10 класса в онлайн-школе "Литература со вкусом", а с начала 11 класса начала заниматься в онлайн-школе "СМИТАП". Кроме того, для меня важным было черпать знания и в школе. Я добросовестно готовилась к урокам по литературе и, как оказалось, не зря. Упорный труд, ежедневная подготовка, поддержка близких и учителей принесли мне сто баллов на экзамене. На ЕГЭ я не испытывала сильного волнения, так как понимала, что тщательно подготовилась к этому испытанию. Мой вариант не показался мне простым, но, к счастью, мне многое удалось вспомнить и написать в сочинениях. Я бесконечно рада получить максимальный балл – это показатель того, что все мои труды были не напрасны. Что может быть лучше? Теперь мне остается ждать результатов других экзаменов и верить, что я смогу составить достойную конкуренцию выпускникам нашей страны и поступить в Санкт-Петербург», - сказала выпускница.

Анастасия Яровикова – круглая отличница и претендует на золотую медаль, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области. Интересы выпускницы не ограничиваются школьной программой. Она с красным дипломом окончила музыкальную школу им. М. П. Мусоргского по специальности «фортепиано».

Напомним, что экзамен по литературе проходил 23 мая, в экзамене участвовало 149 человек, результаты выпускники узнали 6 июня.