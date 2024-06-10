Общество

Лису поймали в Псковском кремле

Лису поймали в Псковском кремле, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

«Зверь впервые посетил сердце Пскова в начале июня, позже был замечен около Двора Постникова, но вернулся в крепость и стал жить на стене в северной части Крома. Чтобы зверь не навредил посетителям, а посетители – зверю, музейные сотрудники изолировали часть крепости, где обитал лис. Как только сотрудники музея не пытались изловить лисицу – ловкая и юркая, она выбиралась через узкие бойницы стен и башен и прыгала на несколько метров. Истощенному животному срочно требовалась помощь, и мы вызвали профессионального ловца Смирнова Василия Валерьевича. В течение нескольких дней Василий Валерьевич поймал лиса», - отметили в музее.

В скором времени лиса отправится в подворье «Птичий дворик» в деревне Погорелка, где ее ждут теплый кров, пища и необходимое лечение. «Выражаем искреннюю благодарность Василию Васильевичу и "Птичьему дворику" за спасенную жизнь. Очень радостно, что это история со счастливым концом», - добавили в музее.