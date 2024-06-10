Общество

Курсанты получили грамоты за соревнования по стрельбе в Пскове

Торжественное построение личного состава состоялось в Псковском филиале Университета ФСИН России состоялось накануне Дня России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Торжественное мероприятие проходило на плацу образовательной организации с участием руководства, сотрудников и курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России, а также руководства Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава».

«Отмечая главный государственный праздник современной России, мы искренне гордимся Отечеством, его незыблемыми традициями патриотизма, передающимися из поколения в поколение, которые мы обязаны сохранить как бесценное наследие, всегда помня, что независимо от национальной и религиозной принадлежности все мы вместе – граждане единого государства», – сказал начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев.

«Сегодня новейшую историю нашего государства делают российские солдаты и офицеры, которые, осознавая всю ответственность за будущее России, детей и внуков, встали на защиту целостности нашего государства. Только ценой совместных усилий, созидательной и плодотворной работы мы сможем достичь поставленных целей: сберечь нашу Родину, сохранить ее независимость и обеспечить нашим потомкам счастливое будущее», – отметил председатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко.

Накануне Дня России грамотами были награждены победители и призеры соревнований по стрельбе из пистолета Макарова: лучший результат – у курсантов Александра Котельникова и Полины Тумановой, второе место – у Александра Теремецкого и Полины Гапоновой, на третьем месте – курсанты Данил Фризоргер и Анна Переходкина.

В этот день также были объявлены благодарности 39 курсантам, которые оказали помощь в подготовке и проведении XVII Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече».

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем личного состава Псковского филиала Университета ФСИН России.