Общество

Свыше 1400 случаев ОРВИ и 16 заболевших COVID-19 выявили за неделю в Псковской области

1 412 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 3 по 9 июня, показатель заболеваемости составил 24,02 на 10 тысяч населения. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 65,4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировано 689 случаев ОРВИ, или 48,8% от общего количества по области. За неделю госпитализировали 16 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на семь человек меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе по сравнению с предыдущей количество больных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на четыре человека, зарегистрировано 16 случаев (показатель заболеваемости 2,72 на 100 тысяч населения). Среди заболевших один ребенок.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю снизилось на 46,7% и составило 55 случаев, в том числе среди детей до 18 лет – 18 случаев, или 32,7%.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России с 3 по 9 июня заболеваемость COVID-19 уменьшилась по сравнению с предшествующей неделей на 6,5%. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 7,84. Увеличение заболеваемости зафиксировано в 26 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране. По данным штаба, за прошедшую неделю от коронавируса скончались 44 человека.