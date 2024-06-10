Общество

О подготовке к экзамену по химии рассказал стобалльник из Великих Лук

Никита Антонов, один из девяти стобалльников Псковской области по химии, заканчивает 11 класс средней школы №7 имени Антона Злобина города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Никита Антонов учился на «отлично» по всем предметам, претендент на получение золотой медали. На протяжении нескольких лет принимал результативное участие во Всероссийской олимпиаде школьников по химии и биологии, ежегодно становился победителем и призёром муниципального и регионального этапов олимпиады по этим предметам, участником заключительного этапа олимпиады по химии, который проходил в марте 2023 года на базе образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. Активно участвовал и в перечневых олимпиадах по химии и биологии, стал победителем Московской олимпиады школьников по генетике.

Он дважды успешно проходил конкурсный отбор на участие в образовательных программах по химии и генетическим технологиям в образовательном центре «Сириус».

Принимал активное участие в студенческих конференциях и становился призёром, в том числе в региональном химическом турнире. В мае 2024 года Никита Антонов получил муниципальную премию «Золотые паруса».

Так что получение 100 баллов на ЕГЭ по химии стало закономерным результатом многолетнего углубленного изучения предмета.

«Я начал подготовку к сдаче ЕГЭ еще в 9 классе. Помимо уроков химии посещал факультативы вместе с учениками 10-х и 11-х классов, на которых изучали теорию и занимались решением задач повышенной сложности. Кроме этого, увлекся олимпиадной химией, изучал материалы лекций преподавателей МГУ и читал специализированную литературу. В 10 классе я принимал участие в апрельской образовательной программе по химии в "Сириусе" (Сочи), где занимался интенсивной подготовкой к решению задач олимпиадного уровня. Это был увлекательный и интересный опыт, однако достаточно трудоёмкий и занимающий почти всё свободное время. Исходя из всего вышеперечисленного, проблем при подготовке к ЕГЭ у меня не возникало, задания на самом экзамене не вызвали никаких трудностей. Вариант для меня был несложный. Я очень благодарен за помощь в подготовке своему учителю химии Основской Галине Сергеевне и всем учителям школы за понимание и доброе отношение. Поступать планирую на химический факультет Московского университета», - рассказал Никита.

Напомним, что экзамен по химии проходил 23 мая, в экзамене участвовало 286 человек, результаты выпускники узнали 6 июня, в их числе девять 100-балльных результатов.

