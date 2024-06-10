Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЭМЗ ищет сотрудников
баня «Гельдт» долгожданное открытие
экзотика агротуризм
выход есть профилактика суицида
топ заведений для выпускников
ковать кадры пока горячо
на пороге перезагрузки
обзор
Кабельный потенциал
оксана филиппова интервью
михайловское 60 тысяч гостей
ENERGY кешбэк-игра
дело ФАПное
кадры решают всё
творог правда и мифы
 
 
 
ещё Общество 10.06.2024 10:250 Псковская область заняла 44 место в экологическом рейтинге регионов 12.06.2024 09:200 В правительство направили пакет законопроектов о домашнем насилии 12.06.2024 08:500 Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе их данным 12.06.2024 08:400 Михаил Ведерников: Сегодня только от нас зависит, какой будет Россия завтра 11.06.2024 22:140 На месте археологических раскопок в Выбутах поставят монумент в честь бойцов СВО 11.06.2024 22:000 Народные промыслы поддержат на законодательном уровне
 
 
 
Самое популярное 11.06.2024 09:230 Погиб псковский футболист Александр Злобин 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 06.06.2024 15:414 Режим ЧС ввели в Псковской области из-за последствий заморозков и прибытия беженцев 06.06.2024 17:419 Апокалипсис уже завтра 07.06.2024 13:542 Плавающий бассейн, кафе и спортплощадки: «Солдатский пляж» в Пскове готовят к открытию
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников: Сегодня только от нас зависит, какой будет Россия завтра

12.06.2024 08:40|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с государственным праздником – Днем России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Во все времена наша страна выбирала свой путь развития. И всегда в основе всех преобразований были люди – смелые, инициативные, неравнодушные, беззаветно преданные своей Родине. Из талантов, успехов, достижений каждого человека складываются успехи нашего государства. Каждый из нас может внести свой личный вклад в развитие страны: эффективно выполняя свою работу, решая поставленные государством задачи, воспитывая детей и заботясь о старшем поколении», – отметил глава региона.

«Сегодня только от нас зависит, какой будет Россия завтра, будут ли наши дети гордиться своей страной. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы сохранить свою историю, традиции, культуру, приумножить наши сегодняшние достижения», – продолжил Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал жителям региона двигаться только вперед, к общим целям, не бояться осуществлять самые смелые планы и всегда отстаивать свои идеи. «Пусть любовь к нашей Родине вдохновляет вас на новые подвиги и свершения! Желаю здоровья и благополучия всем жителям Псковской области, развития и процветания нашей великой России!» – добавил Михаил Ведерников.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #День России
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?
В опросе приняло участие 89 человек
12.06.2024, 09:400 «Гайд-парк»: Константин Болотин о парковках, благоустройстве и «потерянных» строениях 11-го округа 12.06.2024, 09:200 В правительство направили пакет законопроектов о домашнем насилии 12.06.2024, 09:000 Скобы вместо скреп 12.06.2024, 08:500 Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе их данным
12.06.2024, 08:400 Михаил Ведерников: Сегодня только от нас зависит, какой будет Россия завтра 12.06.2024, 08:200 Утренний полет аэростатов проходит в Великих Луках. ВИДЕО 12.06.2024, 08:000 День России отмечают 12 июня 11.06.2024, 22:140 На месте археологических раскопок в Выбутах поставят монумент в честь бойцов СВО
11.06.2024, 22:000 Народные промыслы поддержат на законодательном уровне 11.06.2024, 21:460 «Лежачие полицейские» появятся на дублере в «Моглино», где тренировались лыжники 11.06.2024, 21:400 О подготовке к экзамену по химии рассказал стобалльник из Великих Лук 11.06.2024, 21:200 Псков вошел в топ-5 городов, которые туристы больше всего ассоциируют с Россией
11.06.2024, 21:060 Своими семейными историями поделились с «Михайловским» участники музейного сообщества в соцсети 11.06.2024, 21:020 «Новое кино Ирана» и «Суперхиты Индии» ждут гостей фестиваля «Западные ворота» 11.06.2024, 21:000 Топ профессий с неоправданно высокими зарплатами назвали псковичи 11.06.2024, 20:400 Макет крепости создают в красногородской школе-интернате
11.06.2024, 20:380 Интернациональная команда принимает участие в великолукской встрече воздухоплавателей 11.06.2024, 20:200 Росгвардейцы провели викторину для школьников в Пскове 11.06.2024, 20:190 Гинекологическое отделение Опочецкой межрайонной больницы закрыли на время отпуска врача 11.06.2024, 20:110 В международную секцию «Панорама» фестиваля «Западные ворота» войдут четыре фильма
11.06.2024, 20:000 Курсанты получили грамоты за соревнования по стрельбе в Пскове 11.06.2024, 19:520 «Хозяев не найти»: две коровы гуляют по Пскову 11.06.2024, 19:450 Снятый в Гдовском районе фильм откроет пятый кинофестиваль «Западные ворота» 11.06.2024, 19:400 Псковичей приглашают на всероссийский конкурс «Читаем всей семьей»
11.06.2024, 19:280 Открытие 28-й Международной встречи воздухоплавателей будут транслировать онлайн 11.06.2024, 19:200 Как выбрать качественное мороженое, рассказали в Роспотребнадзоре 11.06.2024, 19:110 Интерактив: Улица, фонарь и желтое чудо 11.06.2024, 19:000 Молодые псковские приставы стали участниками ПМЭФ-2024
11.06.2024, 18:472 Десятый театральный фестиваль пройдет на территории дома-музея Довлатова в Пушкинском заповеднике 11.06.2024, 18:400 Лингвистический лагерь открылся в музее-усадьбе народа сето в Сигово 11.06.2024, 18:340 «Гонки по вертикали»: прощание с Турчаком, сигналы Ведерникова и старт выборов. ВИДЕО 11.06.2024, 18:280 Флешмоб с участием катеров проведут у надписи «Россия начинается здесь» в Пскове 12 июня
11.06.2024, 18:200 Икону «Воскрешение Лазаря» можно увидеть в Псковском музее-заповеднике 11.06.2024, 18:000 Открыта регистрация на пятый Форум молодых семей Псковской области 11.06.2024, 17:580 Интернет-трафик на ПМЭФ: растущий поток данных и новые горизонты бизнеса 11.06.2024, 17:550 Молодые сотрудники отдела по конвоированию псковского управления ФСИН присягнули на верность Отечеству
11.06.2024, 17:540 Трое выпускников в Псковской области сдавали ЕГЭ по немецкому и французскому языкам 11.06.2024, 17:520 Борис Елкин: Собственные доходы Пскова увеличиваются 11.06.2024, 17:510 Монографию о Святогорском мужском монастыре представят в Великих Луках 11.06.2024, 17:460 Абсолютная власть — абсолютная ответственность. Что в новом задачнике губернатора Михаила Ведерникова?
11.06.2024, 17:250 Церковь Богоявления Господня в Дедовичском районе оформят в госсобственность 11.06.2024, 17:131 Псковичи жалуются на большие штрафы за парковку в зеленой зоне — Борис Елкин 11.06.2024, 17:092 «Дневной дозор»: Что значит для Псковской области уход Андрея Турчака с занимаемых ранее постов? 11.06.2024, 16:580 За город на велосипеде
11.06.2024, 16:482 Ливневая канализация на улице Яна Фабрициуса была забита — власти 11.06.2024, 16:390 Маковые поля цветут в порховском селе Павы  11.06.2024, 16:360 Крупногабаритный мусор в Пскове сейчас вывозят ежедневно 11.06.2024, 16:330 Президент Федерации джампинг-фитнеса России пригласила псковичей на фестиваль
11.06.2024, 16:190 «Собственной персоной»: Об отчете главы Пскова. ВИДЕО 11.06.2024, 16:140 Огромный триколор развернули в Пскове накануне Дня России 11.06.2024, 16:130 «Гонки по вертикали»: прощание с Турчаком, сигналы Ведерникова и старт выборов 11.06.2024, 16:080 Способы сэкономить на плате за газ перечислили псковичам
11.06.2024, 15:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 июня 11.06.2024, 15:401 Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по раннему выявлению онкозаболеваний 11.06.2024, 15:300 Очаги культуры 11.06.2024, 15:153 Государственному оператору по вывозу ТКО нужен хороший начальник — Борис Елкин
11.06.2024, 14:580 Воздухоплаватели из Тульской области лидируют по итогам первого спортивного полета в Великих Луках 11.06.2024, 14:480 Ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове хотят начать в 2025 году 11.06.2024, 14:381 На площади Ленина отведено специальное место для фонтана — Борис Елкин 11.06.2024, 14:360 Шоу голосов Palestrina выступит на хоровом фестивале в Пскове
11.06.2024, 14:321 «Варварски» спиленную сирень у бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове восстановят 11.06.2024, 14:300 «Беседка»: Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского снова в Пскове. ВИДЕО 11.06.2024, 14:240 Ведется активное строительство новой школы на Запсковье — власти 11.06.2024, 14:221 Великолукский боксер Мухаммад Шехов продолжает тренировки в Узбекистане
11.06.2024, 14:140 «Сухой фонтан» в Невеле заработал в тестовом режиме 11.06.2024, 14:100 Ремонтируемые школы №2 и №23 в Пскове встретят детей 1 сентября 11.06.2024, 14:070 Новые аттракционы готовят к монтажу в псковском парке «Волшебная гора» 11.06.2024, 14:030 Опрос ПЛН-ТВ: Сколько стихотворений Пушкина псковичи знают наизусть?
11.06.2024, 13:551 Фудтрак хотят поставить у фонтана на Четырех углах в Пскове 11.06.2024, 13:520 Александр Козловский: «Российская полка» может способствовать продвижению продукции отечественных брендов 11.06.2024, 13:440 Ежегодно приходится спиливать большое количество деревьев — Борис Елкин 11.06.2024, 13:350 «Брокер» лишил жителя Псковской области сбережений
11.06.2024, 13:300 Дмитрий Месхиев стал лауреатом премии «Золотой фонд Петербурга» 11.06.2024, 13:290 Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области выросла почти на 38% 11.06.2024, 13:230 Шестерых погибших бойцов спецоперации похоронили в Псковской области 11.06.2024, 13:190 Программу для ремонта дворов и проездов хотят запустить в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru