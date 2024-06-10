Общество

Михаил Ведерников: Сегодня только от нас зависит, какой будет Россия завтра

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с государственным праздником – Днем России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Во все времена наша страна выбирала свой путь развития. И всегда в основе всех преобразований были люди – смелые, инициативные, неравнодушные, беззаветно преданные своей Родине. Из талантов, успехов, достижений каждого человека складываются успехи нашего государства. Каждый из нас может внести свой личный вклад в развитие страны: эффективно выполняя свою работу, решая поставленные государством задачи, воспитывая детей и заботясь о старшем поколении», – отметил глава региона.

«Сегодня только от нас зависит, какой будет Россия завтра, будут ли наши дети гордиться своей страной. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы сохранить свою историю, традиции, культуру, приумножить наши сегодняшние достижения», – продолжил Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал жителям региона двигаться только вперед, к общим целям, не бояться осуществлять самые смелые планы и всегда отстаивать свои идеи. «Пусть любовь к нашей Родине вдохновляет вас на новые подвиги и свершения! Желаю здоровья и благополучия всем жителям Псковской области, развития и процветания нашей великой России!» – добавил Михаил Ведерников.