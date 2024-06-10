Общество

Александр Котов: Мощь и сила российского государства – в сплочённости граждан

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей области и соотечественников с Днём России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Россия – уникальная страна, вобравшая в себя самобытность каждого народа, проживающего на её территории, и объединившая это богатейшее наследие в единый культурный сплав. Тысячелетняя история и люди, беззаветно любящие родную землю, – на этом нерушимом фундаменте стоит и крепнет наша Отчизна», – отметил Александр Котов.

Мощь и сила российского государства всегда были в сплочённости граждан, подчеркнул он. «История не раз доказывала, что только общими усилиями можно отстоять суверенитет страны, покорить космос, реализовать грандиозные технологические и культурные проекты. И сегодня настоящее и будущее нашего Отечества напрямую зависит от усилий каждого из нас и от наших общих сплочённых действий. Уверен, вместе мы преодолеем любые трудности во имя развития и процветания великой России!» – продолжил спикер регионального парламента.

«Мира, прогресса и преуспевания нашей любимой стране и её гражданам!» – добавил Александр Котов.